Phillips Panda – британские легкие мопеды из 50-х

Phillips Panda – это модель британского мопеда, выпуск которого стартовал в 1959 году. Всего он пережил три поколения, причем последнее являлось лицензионной версией французской техники, что гарантировало кардинальные отличия от предшественников.
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