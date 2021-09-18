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Французский бумеранг

Французский бумеранг

Здравствуйте, сегодня мы о карме. Помните этого милого человека на скутере? Франсуа Олланд, президент Франции; парень, отважно отобравший у русских уже оплаченные "Мистрали".

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Дина Скребец
))))))) друзья готовы головы друг-другу пооткусывать,если вдруг захочется холодец из ушей сварить. Приятного аппетита ))))))))))))
Natalia Nikonorova
Какие ничтожества эти последние президенты Франции. Как говорится за державу обидно. Уж так лежат под штатами, но и это не помогает!!! А все потому, что сохраняют остатки суверенитета. Но недолго осталось. Бегите из НАТО и ЕС и поменьше "толерантности". Вот, что поможет в развитии страны. Запомните, Россия никакой опасности для Франции и других стран не несет, это все фантазии ваших союзников.
Галина 123
Вот вам и союзники, и партнёры, и друзья. А на фоне информации в СМИ, что в Англии остановилось несколько заводов из-за дорого газа, станут эти АПЛ Австралии 1 по цене 10, если вообще построятся. Короче. Правильной дорогой они идут, товарищи. Флаг им в руки.
Роман В
Откуда такая озабоченность Францией? А не хрен бы с ней (простите мой французский)?
Борис Осипов
Ответка прилетела...++++++++++++
Владимир Eвтушенко
Меня порадовала весть, что Зелёная погань в ФРГ, подстилка США, терпит поражение. Впрочем, весь этот гнусный Гринпис лишь шавка США, работающий против собственных стран.

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