Завершаем рабочую неделю новыми победами. Команда КВН «Неважно» стала финалистом центральной лиги КВН «Поволжье»Команда КВН «Неважно», представляющая Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, прошла в финал Центральной лиги КВН Международного Союза КВН «Поволжье» в городе Альметьевске (Республика Татарстан).
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