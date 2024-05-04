"Нашей стране объявлена война": Диаспоры играют свою роль – адвокат и подполковник высказались о противостоянии

ВЧ

Владимир Черноморский

А как можно контролировать ситуацию, о чём уже не раз задавали вопросы президенту, если им подписан указ о ввозе мигрантов в течении 24лет и их официально 17 миллионов, а по факту умножай на 3, и все они не скрывая говорят что мы вас славян скоро будем убивать, по факту своими руками создали армию захватчиков, а теперь не могут дать ума. Маразм полный, где указ о депортации в течении 10 дней если нет визы , как сделали в Турции, как они могут что-то изменить, коль по прошествии 40 дней после теракта, ни принят думой ни какой закон,чего ждём, пришествия Христа?!