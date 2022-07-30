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Уехавшим из России "в знак протеста" придётся платить налог в 30%

Уехавшим из России "в знак протеста" придётся платить налог в 30%

Покинувшим Россию специалистам, которые ещё работают на российские компании, придётся платить подоходный налог на общих основаниях, но ставка для них увеличится Обложка © Shutterstock Минфин России заявил, что больше не намерен терпеть, что российские специалисты, работающие из зарубежных офисов, фактически имеют налоговые льготы, и уже приступил к разработке законопроекта, который полностью прикрывает дыру в российском законодательстве, позволяющую работающим из-за рубежа специалистам практически ничего не платить в российский бюджет.

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