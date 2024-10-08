Минобороны РФ: зенитные расчеты на МТЛБ уничтожили более 300 беспилотников с начала года

Также орудия используют для уничтожения пехоты Расчеты зенитных установок на МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) мотострелкового соединения группировки войск «Днепр» с начала текущего года уничтожили более 300 беспилотников украинской армии на запорожском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.