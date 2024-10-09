VIII Международного фестиваля дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА

С 26 октября по 15 декабря 2024 года в залах Союза художников России в Новой Третьяковке на Крымском валу, 10 традиционно откроет свои двери XVIII Международный фестиваль дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА https://goldenturtle.
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