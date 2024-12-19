Пенсионеров старше 60 лет ждет сюрприз после 20 декабря

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Пенсионеры, особенно те, кто старше 60 лет, будут вовлечены в новый процесс, который предусматривает индивидуальные консультации с психологами и различные бесплатные занятия.
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