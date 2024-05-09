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Военные новости ★ спецоперация

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Зампред Совбеза РФ предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за помощь нацистам

Зампред Совбеза РФ предложил потребовать от британских и американских компаний репарации за помощь нацистам

Компании из США и Великобритании в свое время вели бизнес с нацистской Германией. Теперь с них стоило бы потребовать репарации за причастность к геноциду советского народа.

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