Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в августе 2024 года

Статическое огневое испытание космического корабля Starship перед пятым полетом / © SpaceX SpaceX планирует провести пятый испытательный полет транспортной системы Starship, а также отправить экипаж частной миссии Polaris Dawn в космос.
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