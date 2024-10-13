Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Людмила Боченкова
    пора  бы сделать так что бы не один корабль не мог заходить в порт Одессы !терминалы порта должны быть сейчас разруше...Кто заходит в Оде...
  • Анатолий Страшко
    А кто бы сомневался. Правда он был сначала русский. Потом еврейский и сейчас жидовский. Пора опять русским стать.Кто заходит в Оде...
  • Мария
    Одесса русский город. Был и скоро будет.Кто заходит в Оде...

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

ДОГОВОР ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ С ХРИСТИАНАМИ Охранная Грамота (фирман) Святого Пророка Мухаммада (мир и благословения Аллаха да пребывают с ним) данная Синайскому монастырю Святой Екатерины в 620-е годы, которая является подлинным историческим документом, хранящийся в Стамбуле и заверенный отпечатком руки Святого Пророка ﷺ: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Наимилосердного! Это указ, написанный по повелению Мухаммада сына Абдуллы, Пророка Аллаха, Предостерегателя и Носителя Благой Вести с тем, чтобы идущие вослед не искали себе оправданий.

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