Вот это уровень: ракеты Falcon 9 совершили 400 посадок с использованием уже проверенной ступени, каждую собираются запускать до 40 раз

SpaceX успешно завершила 125-ю миссию Falcon 9 с запуском 26 спутников Starlink Компания SpaceX достигла нового этапа в своей космической программе, успешно запустив 26 спутников Starlink с космодрома Vandenberg в Калифорнии.
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