Ликвидирован главарь "Дивизии Хамза"

В районе Аль-Баба неизвестные ликвидировали одного из главарей "Дивизии Хамза" Сафи аль-Али, одной из основных протурецких группировок в северной Сирии, которая действует в Сирии с 2013-го года.
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