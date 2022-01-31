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Ликвидирован главарь "Дивизии Хамза"

Ликвидирован главарь "Дивизии Хамза"

В районе Аль-Баба неизвестные ликвидировали одного из главарей "Дивизии Хамза" Сафи аль-Али, одной из основных протурецких группировок в северной Сирии, которая действует в Сирии с 2013-го года.

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