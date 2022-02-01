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Трейси Уилсон о командном турнире на Олимпиаде-2022: «Для фигуристов весело задвинуть назад личные амбиции и почувствовать вовлеченность, коммуникацию в команде»

Трейси Уилсон, тренер американского фигуриста Джейсона Брауна, поделилась ожиданиями от командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

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