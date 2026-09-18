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Русский Днепропетровск

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Зеленский сорвался на «бывшую». Банковая сама дала микрофон врагу

Зеленский сорвался на «бывшую». Банковая сама дала микрофон врагу

Михаил Павлив 17 сентября 2026 г.   Команда Зеленского оказала ему очередную медвежью услугу. 13 сентября под санкции СНБО попала его бывший ….

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