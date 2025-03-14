Когда мозг на пике: правда ли, что после 40 всё уже позади? Ирина ВальковаСовременные тридцатилетние часто ощущают себя подростками, и, как ни странно, это не повод для тревоги.
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