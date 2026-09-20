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Зоопсихолог Капустина: питомцы могут грызть обувь и портить мебель из-за скуки

Зоопсихолог Капустина: питомцы могут грызть обувь и портить мебель из-за скуки

Многие владельцы воспринимают уход за питомцем как набор правил: покормить, выгулять, почистить лоток.

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