Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллеристы из «Торнадо-С» лишили ВСУ живой силы и техники

Артиллеристы из «Торнадо-С» лишили ВСУ живой силы и техники

На Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции артиллеристы группировки войск «Центр» атаковали тыловой район украинских вооруженных сил из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

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