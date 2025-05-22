Артиллеристы из «Торнадо-С» лишили ВСУ живой силы и техники

На Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции артиллеристы группировки войск «Центр» атаковали тыловой район украинских вооруженных сил из реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
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