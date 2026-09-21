«Аэрофлот» переходит на широкий российский самолет

«Аэрофлот» и предприятия «Ростеха» подписали контракт на поставку 90 среднемагистральных самолетов МС-21 — крупнейшую подобную сделку в современной российской гражданской авиации.
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