Собянин: «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы

На территории ОЭЗ уже работают свыше 220 высокотехнологичных предприятий В рамках плана по развитию особой экономической зоны «Технополис Москва» предполагается создать более 90 тысяч рабочих мест и привлечь более 1,2 триллиона рублей инвестиций.