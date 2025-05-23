Собянин: «Технополис Москва» станет одним из крупнейших промцентров Европы

На территории ОЭЗ уже работают свыше 220 высокотехнологичных предприятий В рамках плана по развитию особой экономической зоны «Технополис Москва» предполагается создать более 90 тысяч рабочих мест и привлечь более 1,2 триллиона рублей инвестиций.
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