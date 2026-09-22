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Самонкин: попытки ЕС оспорить выборы в РФ абсурдны и бездоказательны

Самонкин: попытки ЕС оспорить выборы в РФ абсурдны и бездоказательны

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин прокомментировал Общественной службе новостей синхронные заявления европейских политиков о нелегитимности прошедших в России выборов депутатов Государственной думы.

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