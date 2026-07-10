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Нижегородская правда

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Российские исследователи приблизились к пониманию подтипов аутизма

Российские исследователи приблизились к пониманию подтипов аутизма

Ученые продолжают искать более точные способы описания расстройств аутистического спектра (РАС). Сразу два крупных исследования, опубликованных за последние два года, показали, что за схожими проявлениями аутизма могут скрываться разные биологические механизмы.

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