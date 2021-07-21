Суд обратил в собственность РФ нью-йоркские квартиры экс-заместителя руководителя новосибирской клиники

По апелляционному представлению прокуратуры Новосибирской области суд обратил в доход Российской Федерации имущество экс-заместителя руководителя клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова и подконтрольной ему компании на сумму 123 млн рублей .
По апелляционному представлению прокуратуры Новосибирской области суд обратил в доход Российской Федерации имущество экс-заместителя руководителя клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова и подконтрольной ему компании на сумму 123 млн рублей .
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