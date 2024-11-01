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Царьград

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В Турции в 2025 году появится центр торговли газом

В Турции в 2025 году появится центр торговли газом

Турция будет активно взаимодействовать с Россией при создании центра торговли газом.Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар поделился планами о создании в 2025 году центра торговли газом в рамках проекта международного газового хаба.

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