Мерц и министр экономики ФРГ прибыли в Киев с необъявленным визитом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и немецкий министр экономики и энергетики Катерина Райхе прибыли в Киев с необъявленным визитом.
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