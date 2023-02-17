Авторы китайского информагентства считают, что Вашингтон и их союзники сами себя сгубили, введя многочисленные ограничения против МосквыВ китайском издании China Daily рассказали о том, как повлияли антирусские ограничения на Россию и на Запад.
Авторы китайского информагентства считают, что Вашингтон и их союзники сами себя сгубили, введя многочисленные ограничения против МосквыВ китайском издании China Daily рассказали о том, как повлияли антирусские ограничения на Россию и на Запад.
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