Царьград

5 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Кобзева
    За что боролись , на то и напоролись )))Глава Минобороны ...
  • radiofree RF
    Хватит,2 раз хватило,теперь до полной капитуляции.Пекин призвал Мос...
  • Юрий Золотарев
    Слышь, Пекин! ТОЛЬКО на НАШИХ условиях: 1) всех бандер - повесить!! 2) Всё укрог-вно вывести с территории Донбасса и ...Пекин призвал Мос...

China Daily: Санкции против России стали для неё благом, а для Запада — настоящим ядом

China Daily: Санкции против России стали для неё благом, а для Запада — настоящим ядом

Авторы китайского информагентства считают, что Вашингтон и их союзники сами себя сгубили, введя многочисленные ограничения против МосквыВ китайском издании China Daily рассказали о том, как повлияли антирусские ограничения на Россию и на Запад.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх