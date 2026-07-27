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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэмерон Джонсон рассматривается как альтернатива Куминге для «Лейкерс»

« Лейкерс » могут рассмотреть альтернативу Джонатану Куминге на трансферном рынке. По мнению обозревателя Sports Illustrated Райана Уорда, калифорнийскому клубу стоит обратить внимание на форварда « Денвера » Кэмерона Джонсона , который, по сообщениям СМИ, доступен для обсуждения в рамках обменов.

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