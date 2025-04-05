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Царьград

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Александр Овечкин повторяет рекорд Гретцки: 894 шайбы в НХЛ

Александр Овечкин повторяет рекорд Гретцки: 894 шайбы в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в НХЛ, сравняв счет с рекордными показателями канадца Уэйна Гретцки.

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