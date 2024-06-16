Нам придется распутывать или разрубать кавказский узел, но лучше не сегодня. Кургинян и Шафран на радио «Звезда»

Острота конфликта между Россией и Западом постоянно нарастает. Как только стало понятно, что Украине даже при масштабной поддержке Запада не удастся справиться с Россией, противник начал предпринимать усилия, чтобы создать другие горячие точки на российских границах.
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