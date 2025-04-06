Харьковский обмудсмен рассказала об атаке дрона ВСУ на гражданскую машину

Двухлетняя девочка лишилась руки в результате атаки на автомобиль в Харьковской области беспилотника ВСУ, сообщила 6 апреля уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская РИА Новости.