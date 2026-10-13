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Криптовалюта, банк и брокер — как Freedom Holding Тимура Турлова развивает финансовую экосистему в Казахстане

Криптовалюта, банк и брокер — как Freedom Holding Тимура Турлова развивает финансовую экосистему в Казахстане

Запрос клиентов на широкий набор финансовых инструментов подталкивает компании расширять предложение, считают в холдинге Freedom.

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