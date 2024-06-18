НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем по итогам 2023 года В квартальных ...

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем по итогам 2023 года В квартальных ...

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем по итогам 2023 годаВ квартальных отчётах Tesla то и дело фигурировало упоминание о высокой популярности электрического кроссовера Model Y даже на фоне всех прочих легковых машин с ДВС, и статистика JATO Dynamics подтверждает, что этот электромобиль на мировом рынке обошёл по объёмам продаж в прошлом году все прочие легковые модели, включая транспортные средства с ДВС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх