Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем по итогам 2023 года В квартальных ...

Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем по итогам 2023 годаВ квартальных отчётах Tesla то и дело фигурировало упоминание о высокой популярности электрического кроссовера Model Y даже на фоне всех прочих легковых машин с ДВС, и статистика JATO Dynamics подтверждает, что этот электромобиль на мировом рынке обошёл по объёмам продаж в прошлом году все прочие легковые модели, включая транспортные средства с ДВС.