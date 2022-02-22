Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Профильные комитеты Госдумы - по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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