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Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Профильные комитеты рекомендовали Думе ратифицировать соглашения с ДНР и ЛНР

Профильные комитеты Госдумы - по международным делам, а также по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками - во вторник утром единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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