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Как "Хадасса" стала пристанищем воров: история очередной кражи

Как "Хадасса" стала пристанищем воров: история очередной кражи

Как говорится, еще не успели высохнуть "чернила", которыми писался в конце августа текст "Хадасса Туголукова: за элитной вывеской - бездушье и кражи" рассказывающий о безобразиях в клинике, как в Редакцию снова пришло большое письмо с вопиющими жалобами.

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