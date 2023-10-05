Как "Хадасса" стала пристанищем воров: история очередной кражи

Как говорится, еще не успели высохнуть "чернила", которыми писался в конце августа текст "Хадасса Туголукова: за элитной вывеской - бездушье и кражи" рассказывающий о безобразиях в клинике, как в Редакцию снова пришло большое письмо с вопиющими жалобами.