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Мойсанен об Олимпиаде: «В России придерживались принципа «выиграй или умри». В Финляндии – попытайся выложиться, а мы примем результат»

Ари Мойсанен думает, что Россия придерживались принципа «выиграй или умри» на Олимпиаде. Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

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