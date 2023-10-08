Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

Владимир Соловьев Путин давно начал свою предвыборную компанию. Пошли в ход козыри!

Владимир Соловьев "Западные партнёры" искушённые игроки. Если бы это говорил Пригожин, они пересели бы на другой "стул" из игрового кресла!