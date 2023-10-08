ПАРАБЕЛЛУМ ПУТИНА: РОССИЯ ГРОЗИТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний.
Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний
Комментарии
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Владимир Соловьев
Путин давно начал свою предвыборную компанию. Пошли в ход козыри!
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1 д.
Владимир Соловьев
"Западные партнёры" искушённые игроки. Если бы это говорил Пригожин, они пересели бы на другой "стул" из игрового кресла!
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1 д.
Ирина Черных
Не важно, что пошло в ход, многие уже давно за Путина.
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22 час.
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