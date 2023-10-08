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Закон и Порядок

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Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

ПАРАБЕЛЛУМ ПУТИНА: РОССИЯ ГРОЗИТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Путин давно начал свою предвыборную компанию. Пошли в ход козыри!
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1 д.
Владимир Соловьев
&quot;Западные партнёры&quot; искушённые игроки. Если бы это говорил Пригожин, они пересели бы на другой &quot;стул&quot; из игрового кресла!
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1 д.
Ирина Черных
Не важно, что пошло в ход, многие уже давно за Путина.
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22 час.

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