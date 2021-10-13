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Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук

Apple вынуждена будет сократить программу производства iPhone 13 на 10 млн штук

Руководство Apple на предыдущем квартальном мероприятии уже предупреждало, что дефицит электронных компонентов начнёт влиять на способность компании выпускать достаточное количество смартфонов, хотя до этого всё ограничивалось преимущественно планшетами и ноутбуками.

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