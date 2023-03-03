Талибы заключили меморандум по инфраструктурным проектам с компаниями РФ, Ирана, Пакистана

В Кабуле в начале февраля был заключен меморандум о планах по инфраструктурным проектам с общей капитализацией в $1 млрд между Минпромторгом Афганистана, представителями российского бизнеса, инвесторами из Ирана и пакистанскими специалистами.
В Кабуле в начале февраля был заключен меморандум о планах по инфраструктурным проектам с общей капитализацией в $1 млрд между Минпромторгом Афганистана, представителями российского бизнеса, инвесторами из Ирана и пакистанскими специалистами.
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