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Талибы заключили меморандум по инфраструктурным проектам с компаниями РФ, Ирана, Пакистана

Талибы заключили меморандум по инфраструктурным проектам с компаниями РФ, Ирана, Пакистана

В Кабуле в начале февраля был заключен меморандум о планах по инфраструктурным проектам с общей капитализацией в $1 млрд между Минпромторгом Афганистана, представителями российского бизнеса, инвесторами из Ирана и пакистанскими специалистами.

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