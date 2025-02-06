Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

МГ

Малик Гумеров

"как защитить население в мире" - Охренеть понятия !? Полиция это не защита населения !!! ПОЛИЦИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА ОТ НАРОДА(во всем мире) !!! Социализм пока "ушел" , и понятиями социализма сегодня не нужно судить ! Сегодня капитализм - паразитическая , антинародная система госустройства !!! Полиция на ее страже - по законам , правилам игры ... ! ===================== В отношении ЖКХ - люди сами платят чтобы их стригли как баранов и доили как коров ! Собираемые через ЖКХ финансы никем и нигде не учитываются , не контролируются - это благотворительный взнос .... ! Это есть неограниченный поток финансов для обеспечения дальнейшей стрижки и дойки населения .... , для коррупции - защиты интересов принятием нужных законов - лоббированием госдуры , настройкой судебной системы по вектору и в обеспечение интересов этих жулищников , а также систем жилинспекций , роспотребнадзора , МВД ..... и т.д.. Люди сами платят чтобы их трахали жулики ... - собирали с них дань.