Фейковые квитанции ЖКХ массово получают россияне от мошенников — их практически невозможно отличить от оригинала Люди сканируют QR-код и переводят по нему сумму «задолженности».
Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
"как защитить население в мире" - Охренеть понятия !? Полиция это не защита населения !!! ПОЛИЦИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА ОТ НАРОДА(во всем мире) !!! Социализм пока "ушел" , и понятиями социализма сегодня не нужно судить ! Сегодня капитализм - паразитическая , антинародная система госустройства !!! Полиция на ее страже - по законам , правилам игры ... ! ===================== В отношении ЖКХ - люди сами платят чтобы их стригли как баранов и доили как коров ! Собираемые через ЖКХ финансы никем и нигде не учитываются , не контролируются - это благотворительный взнос .... ! Это есть неограниченный поток финансов для обеспечения дальнейшей стрижки и дойки населения .... , для коррупции - защиты интересов принятием нужных законов - лоббированием госдуры , настройкой судебной системы по вектору и в обеспечение интересов этих жулищников , а также систем жилинспекций , роспотребнадзора , МВД ..... и т.д.. Люди сами платят чтобы их трахали жулики ... - собирали с них дань.
Ответить
1 д.
Людмила Свириденко
А вы сами подумайте: что-то купить - есть телефон, что-то оплатить - есть телефон, нет, чтобы задницу поднять и дойти до магазина или банка и оплатить там. Вот и получайте люди мошенников всех сортов и оттенков, которых не найти, не наказать невозможно.
Ответить
17 час.
Игорь Кузнецов
Полагаю очень мало людей прастарелого возраста оплачивают ЖКХ с использованием QR-кода. Для молодых это более актуально, привыкли быстро и без "бумажек". Я хожу и оплачиваю по штрих-коду на квитанции в комбанк, получаю чек. А предупреждение - это хорошо, может быть кто-то и прочитает.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии