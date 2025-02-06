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Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

Новые виды мошенничества - фейковые счета за ЖКХ, приглашения в домовой чат и прочее, лишь бы вы сканировали ку-ар код

Фейковые квитанции ЖКХ массово получают россияне от мошенников — их практически невозможно отличить от оригинала Люди сканируют QR-код и переводят по нему сумму «задолженности».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;как защитить население в мире&quot; - Охренеть  понятия !?            Полиция это не защита  населения !!!                                                         ПОЛИЦИЯ  ФУНКЦИОНИРУЕТ  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВЯЩЕГО КЛАССА ОТ НАРОДА(во всем мире)  !!!                                                                              Социализм  пока  &quot;ушел&quot;  ,  и  понятиями социализма  сегодня не нужно судить !                Сегодня капитализм - паразитическая , антинародная система госустройства !!!  Полиция на ее страже  - по законам , правилам игры ... !                                                                                                          =====================                                                                     В отношении ЖКХ - люди сами  платят  чтобы их стригли как баранов и доили как коров !         Собираемые  через ЖКХ  финансы  никем и нигде не учитываются , не контролируются - это благотворительный взнос .... !          Это  есть неограниченный поток  финансов  для  обеспечения  дальнейшей стрижки и дойки населения .... ,  для коррупции -  защиты  интересов   принятием нужных законов - лоббированием госдуры  ,   настройкой судебной системы  по вектору и в обеспечение  интересов  этих жулищников  ,   а  также систем  жилинспекций , роспотребнадзора , МВД ..... и т.д..   Люди сами платят чтобы  их трахали  жулики ... - собирали с них дань.
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1 д.
Людмила Свириденко
А вы сами подумайте: что-то купить - есть телефон, что-то оплатить - есть телефон, нет, чтобы задницу поднять и дойти до магазина или банка и оплатить там. Вот и получайте люди мошенников всех сортов и оттенков, которых не найти, не наказать невозможно.
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17 час.
Игорь Кузнецов
Полагаю очень мало людей прастарелого возраста оплачивают ЖКХ с использованием QR-кода. Для молодых это более актуально, привыкли быстро и без &quot;бумажек&quot;. Я хожу и оплачиваю по штрих-коду на квитанции в комбанк, получаю чек. А предупреждение - это хорошо, может быть кто-то и прочитает.
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4 час.
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