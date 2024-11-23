Страны НАТО вступили в полноценную войну против России — Медведев

В полноценную войну против России вступили США и другие члены НАТО после использования их ракет Киевом для ударов по Курской и Брянской областям, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 ноября в интервью телеканалу Al Arabiya.
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