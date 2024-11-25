Самое первое, что мы узнаём о человеке, – имя. Многие родители уверены: от того, как назовёшь ребёнка, напрямую зависит его будущее.
Имена
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Самое первое, что мы узнаём о человеке, – имя. Многие родители уверены: от того, как назовёшь ребёнка, напрямую зависит его будущее.
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