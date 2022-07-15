Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Себастьян Коу: «Было бы невообразимо проводить ЧМ с участием атлетов из России, когда украинцам пришлось бы преодолеть огромные трудности, чтобы попасть сюда»

Глава World Athletics Себастьян Коу рассказал о том, почему федерация отстранила российских спортсменов от чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине (США).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх