Песков назвал бездоказательными данные британской разведки о поставках в Россию оружия из КНДР

Никто не имеет права вмешиваться в отношения Москвы и Пхеньяна, отметил представитель КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает бездоказательными заявления британской разведки о якобы поставках России вооружений из Корейской Народно-Демократической Республики.
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