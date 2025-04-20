Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорит...

Huawei Ascend 920 станет для китайских разработчиков альтернативой ушедшим ускорителям Nvidia H20На этой неделе активно обсуждалось расширение правил экспортного контроля США на поставки в Китай довольно популярных там ускорителей Nvidia H20.
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