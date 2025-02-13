Взлет рубля. Курсы доллара и евро на 13 февраля

Российская валюта стремительно укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 февраля 2025 года, составляет 94,0485 рубля (прежнее значение — 95,8024 рубля), официальный курс евро — 98,0119 рубля (предыдущий показатель — 99,1953 рубля).
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