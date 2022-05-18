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На востоке Таджикистана начата антитеррористическая операция

На востоке Таджикистана начата антитеррористическая операция

Силовики Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны в Горно-Бадахшанской автономной области после того, как члены ОПГ «для дестабилизации общественно-политической ситуации» перекрыли международную трассу «Душанбе — Кульма».

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