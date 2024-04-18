Собянин: В Москве продолжится разработка новых стандартов медицинской помощи

Время ожидания приема врача в поликлинике сократилось с 30 до семи минут Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, до конца 2028 года в Москве сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
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