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Молдавия получила партию военной помощи из США стоимостью более 3 миллионов долларов

Молдавия получила партию военной помощи из США стоимостью более 3 миллионов долларов

Вооружение доставлено самолётом и является частью соглашения, подписанного между двумя странами еще в 2019 году.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Думал , что юса уже достигла последнего дна в своем тупоумии... Ошибся ))) джон байденко и тут смог удивить своим высокоразвитым, нейросетевым!, идиотизмом )))) Радует то, что весь этот храм доставлен в молдавию!! Помнится, во времена Союза, в армии была такая поговорка : &quot; молдованин, это не нация, - это диагноз!&quot;. Теперь можно быть уверенным, что вся эта американская хрень попала в нужные руки. Что не стырят, то поломают.
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