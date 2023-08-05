Молдавия получила партию военной помощи из США стоимостью более 3 миллионов долларов

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Думал , что юса уже достигла последнего дна в своем тупоумии... Ошибся ))) джон байденко и тут смог удивить своим высокоразвитым, нейросетевым!, идиотизмом )))) Радует то, что весь этот храм доставлен в молдавию!! Помнится, во времена Союза, в армии была такая поговорка : " молдованин, это не нация, - это диагноз!". Теперь можно быть уверенным, что вся эта американская хрень попала в нужные руки. Что не стырят, то поломают.