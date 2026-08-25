Астронавты МКС выйдут в открытый космос

Астронавты Международной космической станции (МКС) Анилу Менон из NASA и Софи Адено из Европейского космического агентства (ESA) во вторник, 25 августа, выйдут в открытый космос для установки новой антенны связи с Землёй, сообщает NASA.
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