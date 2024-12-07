Программа долгосрочных сбережений: как государство удвоит ваши накопления

Вот уже почти год в России реализуется масштабная государственная программа долгосрочных сбережений (ПДС), в рамках которой государство активно помогает гражданам формировать свои собственные пенсионные накопления.
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